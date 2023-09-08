Dijital Dünyada Bilgi Hazinesinin Anahtarı projesinin final toplantısı Aydın’da yapıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen, "Dijital Dünyada Bilgi Hazinesinin Anahtarı-Yükseköğretimde Dijital Bilgi Okuryazarlık-DIGI-KEY" isimli projenin final toplantısı ADÜ Ziraat Fakültesinde yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Dijital Dünyada Bilgi Hazinesinin Anahtarı projesinin final toplantısı Aydın’da yapıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen, "Dijital Dünyada Bilgi Hazinesinin Anahtarı-Yükseköğretimde Dijital Bilgi Okuryazarlık-DIGI-KEY" isimli projenin final toplantısı ADÜ Ziraat Fakültesinde yapıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz tarafından yazılan projedeki toplantıya; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bulgaristan'dan Trakya Üniversitesi, İtalya'dan Eurocultura ile Fransa'dan InLitAs kurumlarından akademisyen ve araştırmacılar katıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıda, internet ortamlarında bilgiye erişimin çok kolay olduğu, ancak sağlıklı bilgi kanallarına erişim konusunda ciddi sorunlar bulunduğu dile getirildi. Projede hazırlanan kaynakların, üniversite öğrencilerine önemli yararlar sağlanacağının vurgulandığı toplantıda, proje ortakları gelecekte "Çevrimiçi Eğitimin" toplam eğitim kanalları içerisinde daha da gelişeceğini, bu nedenle sistemin daha güçlü bir alt yapıya, sağlıklı bir denetim sistemine kavuşturulması gerektiğine dikkat çekildi.

YÖK tarafından 8 pilot üniversitede uygulandı

Prof. Dr. Murat Yılmaz, ADÜ Ziraat Fakültesinin bu yıl ders programına 1. Sınıf öğrencilerine yönelik dijital bilgi okuryazarlığı dersini ekleyerek ADÜ'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti. DİGİ-KEY-Dijital Bilgi Okur-Yazarlık Projesi eğitim çıktılarından yararlanılarak dijital bilgi okuryazarlık dersinin verileceğini vurgulayan Prof. Dr. Murat Yılmaz: "YÖK tarafından 2019 yılında 8 pilot üniversitede dijital okuryazarlık dersi konuldu. ADÜ Ziraat Fakültesi de bu sene Dijital Bilgi Okur-Yazarlık Dersi'ni bu projede müfredatına ekledi. Dijital bilgi okur-yazarlığı aslında orta öğretimden başlayarak verilmesi gerekir. Çünkü dijital ortamda doğru bilgiye ulaşmayı üniversiteden önce orta öğretimdeki öğrencilerin öğrenmiş olması gerekir bunun için de yine dijital okur-yazarlığına yönelik bir proje Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde ve üniversitemiz işbirliğindeki koordine edilmektedir" dedi.

Uluslararası proje eğitim kitabı basılacak

Eylül ayı başında yapılan son proje ile de günümüz dijital bilgi okuryazarlığına uygun yenilikçi, yönlendirici ve rekabetçi bir müfredat oluşturulması ve üniversite öğrencileri için e-öğrenme kursunun hedeflendiği projede, Fransa Gustavo Eiffel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fransa Bilgi Okuryazarlığı Derneği (InLitAs) Başkanı Prof. Joumana Boustany tarafından hazırlanan proje eğitim kitabı ile ilgili son güncellemelere ilişkin öneriler çerçevesinde Digi-Key uluslararası proje eğitim kitabının basılması kararı alındı.

Dijital Dünyada Bilgi Hazinesinin Anahtarı projesinin final toplantısı Aydın’da yapıldı

Dijital Dünyada Bilgi Hazinesinin Anahtarı projesinin final toplantısı Aydın’da yapıldı

Dijital Dünyada Bilgi Hazinesinin Anahtarı projesinin final toplantısı Aydın’da yapıldı

Dijital Dünyada Bilgi Hazinesinin Anahtarı projesinin final toplantısı Aydın’da yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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