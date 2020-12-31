Dijital karne nedir, ne demek? Dijital karne ne zaman, nasıl verilir?

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bu yıl derslerinin neredeyse tamamını uzaktan eğitim şeklinde aldı. Karnelerin yüz yüze verilmesi planlanıyordu ancak koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bulaş riskini azaltmak amacıyla karardan vazgeçildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), karnelerin yüz yüze değil dijital ortamda verileceğini duyurdu. Peki Dijital karne nedir? Dijital karne ne zaman, nasıl verilir?

DİJİTAL KARNE NEDİR, NE DEMEK?

Karneler e-Okul üzerinden dijital olarak verilecek. MEB ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgelerini elektronik ortamda öğrencilere yollayacak.

DİJİTAL KARNE NASIL VERİLECEK?

Dijital karneyi internetten çıktı almak gibi düşünebilirsiniz. Bakanlık e-Okul'dan size bir belge yollayacak ve siz onu ister çıktı alırsınız ister internet ortamında notlarınıza bakar geçersiniz.

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DİJİTAL KARNE NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital karnelerin veli ve öğrencilerin erişimine ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklamada bulunmadı. Konuya ilişkin Bakanlıktan gelecek son dakika açıklamalar için takipte kalınız.

ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu. "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek." dedi.

Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti.