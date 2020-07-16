Dijital Mecralar Komisyonu nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak. Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal medya, internet ve bilişim gibi konuları görüşecek. Peki Dijital Mecralar Komisyonu nedir? Ayrıntılar haberimizde....

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU NEDİR?

Komisyonda İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a madde ihdas edildi.

Böylelikle, bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu kurulacak.

Komisyon, 17 üyeden oluşacak.