Dijital Oyun Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dijital Oyun Tasarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dijital Oyun Tasarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dijital Oyun Tasarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dijital Oyun Tasarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dijital Oyun Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dijital Oyun Tasarımcısı Maaşları

Dijital Oyun Tasarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 6650_TL'dir. En düşük Dijital Oyun Tasarımcısı maaşı 5350_TL, En yüksek ise 7950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dijital Oyun Tasarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2514.09

Meslek Adı :

Dijital Oyun Tasarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Uygulama Programcılar

ı Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dijital oyun tasarımcısı farklı alanlarda uzman bireylerin oluşturduğu bir ekip içinde oyun fikrinin ilk ortaya çıktığı aşamadan ürünün piyasaya sürülmesine dek geçen süreçte çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dijital Oyun Tasarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar ile ilgili tüm programları minimum düzeyde yapmak,

b) Oyun tasarımının içeriğini bilmek; oyunun sesine dair, programcılığına dair çözümleri sunmak,

c) Oyunun ana mekaniğini kurmak,

d) Oyun bölümlerini yönlendirmek,

e) Bir oyun karakterini derinlemesine tasarlamak,

f) Kullanılacak araçlar ve onların fonksiyonlarına dair detayları bilmek, karar vermek,

g) Bir oyun sahnesinin bütün detaylarını kurmak, oyunu beraber tasarladığı ekip üyelerine sunmak,

h) Bir oyuna dair tüm işlemleri yapmak, bir oyunu üretmek (Bağımsız dijital oyun tasarımcısı olarak çalışanlar için),

i) İki üç kişilik gruplar ile koordineli oyun tasarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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