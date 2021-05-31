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Dijital Oyun Tasarımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Dijital Oyun Tasarımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Dijital Oyun Tasarımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dijital Oyun Tasarımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2514.09

Meslek Adı : Dijital Oyun Tasarımcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu : Uygulama Programcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Dijital oyun tasarımcısı farklı alanlarda uzman bireylerin oluşturduğu bir ekip içinde oyun fikrinin ilk ortaya çıktığı aşamadan ürünün piyasaya sürülmesine dek geçen süreçte çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dijital Oyun Tasarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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a)    Bilgisayar ile ilgili tüm programları minimum düzeyde yapmak,
b)    Oyun tasarımının içeriğini bilmek; oyunun sesine dair, programcılığına dair çözümleri sunmak,
c)    Oyunun ana mekaniğini kurmak,
d)    Oyun bölümlerini yönlendirmek,
e)    Bir oyun karakterini derinlemesine tasarlamak,
f)    Kullanılacak araçlar ve onların fonksiyonlarına dair detayları bilmek, karar vermek,
g)    Bir oyun sahnesinin bütün detaylarını kurmak, oyunu beraber tasarladığı ekip üyelerine sunmak,
h)    Bir oyuna dair tüm işlemleri yapmak, bir oyunu üretmek (Bağımsız dijital oyun tasarımcısı olarak çalışanlar için),
i)    İki üç kişilik gruplar ile koordineli oyun tasarlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Dijital Oyun Tasarımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü mesleği için “8341.04” kod olarak kullanılır iken Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon) mesleği için “8131.74” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Dijital Oyun Tasarımcısı Meslek Kodu “2514.09” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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