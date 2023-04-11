Dijital para sektörünün ikinci büyük kuruluşu Ethereum, yazılım güncellemesine hazırlanıyor

Piyasa değeri bakımından Bitcoin’in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum’daki yazılım güncelleme ile yatırımcılar blok zincirinde kilitledikleri 33,7 milyar dolarlık yazılım güncellemesine hazırlanıyor.

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Dijital para sektörünün ikinci büyük kuruluşu Ethereum, yazılım güncellemesine hazırlanıyor

Piyasa değeri bakımından Bitcoin’in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum’daki yazılım güncelleme ile yatırımcılar blok zincirinde kilitledikleri 33,7 milyar dolarlık Ethereum'u getirisiyle geri çekebilecek.

Ethereum’a yatırım yapan yatırımcılar Ethereum blok zincirinde bu hafta planlanan Shapella adlı yazılım güncellemesiyle son üç yılda cüzdanlarında depozito olarak tuttukları ve ağda kilitledikleri piyasa değeri 33,7 milyar dolarlık Ethereum'u getirisiyle geri çekebilecek.

Dijital para sektörünün ikinci büyük kuruluşu Ethereum, yazılım güncellemesine hazırlanıyor

ETHEREUM ARTIK BLOK ZİNCİRİNDE KİLİTLİ KALMAYACAK

Söz konusu güncellemenin ardından, 2020'den beri getiri karşılığında stake edilen Ethereum artık blok zincirinde kilitli kalmayacak.

Ethereum’un yaklaşık yüzde 15’i kripto para zincirinin operasyonlarını desteklemek için söz konusu cüzdanlarda kilitlenmiş durumdayken bunun piyasa değeri 33,73 milyar doları buluyor.

Dijital para sektörünün ikinci büyük kuruluşu Ethereum, yazılım güncellemesine hazırlanıyor

ETHEREUM FİYATI SON 24 SAATTE YÜZDE 3'TEN FAZLA DEĞER KAZANDI

Stake etmek (Staking) olarak adlandırılan kilitleme işlemi, tutulan miktara karşılık zaman içerisinde belirli oranlarda ödül kripto para kazanılıyor.

Öte yandan Ethereum fiyatı son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kazanarak 1.920 dolar seviyesine çıktı. Piyasa değeri ise 231 milyar doların üzerine çıktı.

KAYNAK: AA

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