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Dijital para vaadi ile insanları dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi!

Dijital para ile yüksek kazanç elde etmek isteyen 328 kişiyi dolandırdılar. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Dijital para vaadi ile insanları dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi!

İstanbul merkezli 15 ilde "Dijital para üreteceğiz" diyerek 328 kişiyi dolandıran 37 kişiden oluşan şebekeye yönelik Polis Ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

37 ŞÜPHELİDEN 19'U YAKALANDI

Aranan 37 şüpheliden 19’u yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin bu yöntemle 1 milyon 270 bin 779 Euro, 12 bin dolar ve 4 milyon 177 bin 374 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

 

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