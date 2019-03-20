Dijital reklam yatırımları yüzde 15 büyüdü

Reklam veren, ajans ve medya üçlüsünün aynı çatı altında temsil edildiği tek meslek örgütü olan IAB Türkiye 2018 dijital reklam yatırımları rakamlarını açıkladı.IAB Türkiye AdEx – TR sonuçlarına göre, display reklam yatırımları 2018'de yüzde 15 büyüyerek 1,41 milyar lira oldu.

Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 959 milyon lira ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 31'lik büyümeyle 353 milyon lira olarak gerçekleşirken, native 101 milyon liraya ulaştı.

Ücretli sıralama yatırımlarını içeren arama motoru reklam yatırımlarının büyüklüğü 923 milyon lira olurken, ilan sayfaları reklam yatırımları 113 milyon liraya çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde küçülme gözlemlenen e-posta yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla bir önceki döneme göre yüzde 3 küçüldü. Oyun içi reklamlar ise 17 milyon liralık büyüklüğe erişti.

Mobil reklam yatırımları 1,4 milyar lira olurken, 411 milyon liralık büyüklüğe ulaşan Sosyal Medya reklamlarının yüzde 79'u mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2018'de de artışını sürdürdü ve büyüklüğü 1,64 milyar liraya çıktı.

"DİJİTAL, REKLAM ENDÜSTRİSİNİN ÇEKİCİ GÜCÜ OLACAK"

2018 dijital reklam yatırımlarını değerlendiren IAB Türkiye Başkanı Neslihan Olcay, "e-Marketer 2018'de global reklam yatırımlarının 628,6 milyar dolara ulaşacağını ve yüzde 43,5'lik payla dijitalin reklam endüstrisinin çekici gücü olacağını öngörüyor. Türkiye, görece zor olarak değerlendirebileceğimiz bir dönemde dijitalde yine çift haneli büyümeyi başardı. 2018'de yüzde 31'lik büyüme ile öne çıkan videonun, adil kullanım kotasının kalkmasıyla birlikte 2019'da da benzer bir çizgiyi takip edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarıyla IAB Türkiye AdEx-TR'nin hesaplanmasında metodolojik bir değişikliğe gitmek ve sektöre daha ayrıntılı bilgi vermek de planlarımız arasında yer alıyor" dedi.

YENI DÖNEM PROJELERINI ANLATTI

Yeni dönem planları hakkında da açıklamalarda bulunan Olcay, "Yeni oluşturacağımız araştırma yürütme kurulu, AdEx-TR'nin yanı sıra Türkiye pazarına yönelik farklı araştırmaları yürütmekle yükümlü olacak ve hem sektöre hem de yabancı yatırımcıya karar verme süreçlerinde destek olacak yeni çalışmalar yapacak. 2019'da B2B (Business to Business), birkaç sene içinde de M2M (Machine to machine) pazarlamanın büyümeyi destekleyeceği öngörüsüyle yeni çalışma grupları da kuracağız. Ayrıca dijitalin reklamın ötesine geçtiği günümüzde dolaysız marka ekonomisi de gündemimizde önemli bir yer tutacak. Elbette mevcut çalışmalarımızı da her dönemde olduğu gibi geliştirerek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA