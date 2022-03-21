Dijital Sanayi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dijital Sanayi Operatörü görev tanımı nedir, Dijital Sanayi Operatörü ne iş yapar, Dijital Sanayi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dijital Sanayi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dijital Sanayi Operatörü Tanımı;

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Dijital Sanayi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dijital Sanayi Operatörü Maaşları

Dijital Sanayi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dijital Sanayi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dijital Sanayi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.85

Meslek Adı :

Dijital Sanayi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma ve kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre iş organizasyonu ile ekibinin bilgi, beceri ve yetkinliklerine göre görev dağılımını ve takibini yapan, üretim hatlarının dijital altyapısının planlanmasına destek olan, dijital üretim altyapısının sürdürülebilirliğini sağlayan, üretim hattının bilişim ve otomasyon altyapısını makineler arası iletişimi (data aktarımı) kontrol ederek, bulut altyapısının sürdürülmesine destek vererek ve robotik ve otomasyon kontrol sistemlerini programlayarak yöneten, ürün ve süreç geliştirmede mühendislik uygulamalarına tersine mühendislik ölçümlemeleri, hızlı prototipleme, boyutsal ölçümleme ve karakterizasyon yapma gibi işlemlerde katkı veren ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dijital Sanayi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Üretim iş ve süreçlerinin dijital gereksinimlerini organize etmek,

c) Üretim hattının bilişim ve otomasyon altyapısını yönetmek,

d) Ürün ve süreç geliştirmede mühendislik uygulamalarına katkı vermek,

e) Mesleki gelişim çalışmalarına katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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