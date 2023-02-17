Dijon Kameri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dijon Kameri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dijon Kameri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dijon Kameri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dijon Kameri 20 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dijon Kameri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Key United yapmaktadır. Dijon Kameri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dijon Kameri'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dijon Kameri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dijon Kameri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dijon Kameri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dijon Kameri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2016 yılında Salzburg Alt.

18 Ağu 2017 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2022 yılında RB Salzburg

Dijon Kameri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dijon Kameri şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dijon Kameri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Liefering (09/2012-), Red Bull Salzburg

Avusturya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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