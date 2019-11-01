Dijon PSG maçı hangi kanalda | Dijon PSG maçı canlı izleme linki
FRANSA: Lig 1 - 12. Maç Günü kapsamında Dijon PSG maçı oynanacak. Spor severler ise Dijon PSG maçı hangi kanalda merak etmekte. Peki Dijon PSG maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...
İki takım Dijon PSG karşı karşıya geliyor. Yapılan FRANSA: Lig 1 - 12. Maç Günü ekranlarda olacak.
Kullanıcılar Dijon PSG maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Dijon PSG maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...
Dijon PSG maçı hangi kanalda
JDA Dijon - PSG, Fransa Ligue 1 maçı 01 11 2019 günü Bein Sports 4, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45
Bein Sports 4 Digiturk 80, Kablo TV 235, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
Dijon PSG maçı canlı izleme linki
JDA Dijon ile PSG arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.
Fransa Ligue 1 Maçı Gaston Gérard Stadyumu, Dijon'da oynanacak.
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