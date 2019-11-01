Dijon PSG maçı hangi kanalda | Dijon PSG maçı canlı izleme linki

İki takım Dijon PSG karşı karşıya geliyor. Yapılan FRANSA: Lig 1 - 12. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Dijon PSG maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Dijon PSG maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Dijon PSG maçı hangi kanalda

JDA Dijon - PSG, Fransa Ligue 1 maçı 01 11 2019 günü Bein Sports 4, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45

Bein Sports 4 Digiturk 80, Kablo TV 235, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Dijon PSG maçı canlı izleme linki

JDA Dijon ile PSG arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

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Fransa Ligue 1 Maçı Gaston Gérard Stadyumu, Dijon'da oynanacak.