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  3. Dijwar kod adlı öldürülen terörist Merwan Bedel ile HDP Milletvekili birlikte fotoğraf çekilmiş!

Dijwar kod adlı öldürülen terörist Merwan Bedel ile HDP Milletvekili birlikte fotoğraf çekilmiş!

Pençe harekatları kapsamında MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla öldürülen terör örgütünün sözde Sincar sorumlusu 'Dijwar' kod adlı terörist Merwan Bedel ile HDP Milletvekili Feleknas Uca'nın birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Dijwar kod adlı öldürülen terörist Merwan Bedel ile HDP Milletvekili birlikte fotoğraf çekilmiş!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) uzun süredir takibe aldığı terör örgütünün Sincar sözde Özerk Yönetimi Konseyi Eş Başkanı ve YBŞ sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Merwan Bedel'in önceki gün Hanesor köyünde toplantıda olduğu tespit edildi.

BÖLGEDE SİHA HAVALANDI

MİT'in aldığı istihbaratın ardından bölgede görevli SİHA havalandı. Terörist Bedel ve yanındakilerin köy evi havadan izlenmeye başlandı. Sabah saatlerinde evden çıkan Bedel ve 2 korumasını taşıyan araç hareket etti.

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TB-2'DEN NOKTA ATIŞI

Araç, sivil yerleşim yerinden uzaklaştıktan sonra TB-2 Bayraktar SİHA tarafından, Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmatla nokta atışı yapılarak vuruldu. Edinilen bilgiye göre, araçtaki Merwan Bedel ve 2 koruması etkisiz hale getirildi.

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HDP'Lİ VEKİL TERÖRİSTLE YAN YANA

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Merwan Bedel'in bir süre önce Hdp Milletvekili Feleknas Uca ile birlikte Sincar'da bir programda birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

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