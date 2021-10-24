Dik Açı ne demek, TDK'ya göre Dik Açı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dik açı ne demek? Dik açı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dik açı kelimesi. Peki dik açı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dik açı nedir, dik açı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİK AÇI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dik açı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dik açı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu açılar eşit olduklarında, bu açıların her biri



DİK AÇI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bütün dik açılar doksan derecedir.

