Dik Âlâsı ne demek, TDK'ya göre Dik Âlâsı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dik âlâsı ne demek? Dik âlâsı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dik âlâsı kelimesi. Peki dik âlâsı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dik âlâsı nedir, dik âlâsı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Dik âlâsı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Dik âlâsı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DİK ÂLÂSI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dik âlâsı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dik âlâsı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle hoş karşılanmayan bir durumun aşırılığını anlatan bir söz



DİK ÂLÂSI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tutucunun dik âlâsısın diye haykırmak geliyor içimden.

