Dik Fırça Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dik Fırça Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Dik Fırça Makinesi İşçisi ne iş yapar, Dik Fırça Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dik Fırça Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dik Fırça Makinesi İşçisi Tanımı;

__

Dik Fırça Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Dik Fırça Makinesi İşçisi Maaşları

Dik Fırça Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Dik Fırça Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dik Fırça Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.07

Meslek Adı :

Dik Fırça Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kord kadife kumaşların yüzlerini kabartan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dik Fırça Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumaş ucunu makine üzerindeki kılavuzlardan geçirmek veya makinede takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna dikmek,

b) İşlenecek kumaşın rengine uygun fırçaları seçip makineye takmak,

c) Takılan fırçaların çalışma ayarlarını yapmak,

d) Vanaları açarak makineye buhar göndermek,

e) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve kumaşın makineye girişini kontrol etmek,

f) Fırçalar arasına kırışık giden kumaşı düzeltmek,

g) Kopan ve yırtılan kumaş uçlarını birbirine dikmek,

h) Makineden fırçalanarak çıkan kumaş yüzeyini muayene etmek,

i) Muayene neticesine göre, fırçaların ayarlarını düzenliyerek, işlemi uzatmak veya durdurmak,

j) Makineden çıkan kumaşı ilgili kısımlara gönderip, makineyi temizlemek,

k) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?