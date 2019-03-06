DİKA’dan Nusaybin’e proje desteği

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesi, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi mali destek programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı'na sundukları Nusaybin Belediyesi Spor Kompleksi Projesi uygulamaya geçiyor.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ proje ile birlikte Nusaybin'de herkesin etkin bir şekilde faydalanabileceği ortak bir spor kompleksi için 2 milyon 205 bin Türk lirası proje desteği sağlanacağını belirtti. Nusaybin'de yapılacak spor kompleksi ile kentsel büyümeye açık bir bölgenin estetik açıdan da gelişmesine katkı sağlanacağını belirten Altındağ, "Projenin öncelikleri, ortak kullanıma açık sosyal, kültürel alanların artırılması ve mevcut alanların altyapılarının geliştirilmesidir. Kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hizmetlerin sunulmasıdır. Nusaybin halkı ve gençleri ilçede yaşanan terör olaylarından maddi ve manevi olarak etkilenmiş ve bazı psikolojik sorunlar yaşamıştır. Bunları yaşayan halkta çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Spor sağlıklı yaşamanın temel taşı olduğundan halkı yapılacak olan spor kompleksindeki imkanlarla buluşturarak, sporla iç içe bir yaşam sunulması hedeflenmektedir. Spor branşları ile ilgilenmek istemesine rağmen şehrin spor altyapısının elverişsizliği nedeniyle bu tür aktiviteler geri planda kalmıştır" dedi.

DİKA'nın 2018 yılı kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi mali destek programına yönelik olarak, Nusaybin Belediyesi tarafından hazırlanan Nusaybin Belediyesi Spor Kompleksi Projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Proje sözleşmesi Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal ile DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ tarafından imzalandıktan sonra uygulanmaya başlandı. 18 ayda tamamlanması planlanan ve toplam değeri 2 milyon 205 bin lira olan projenin 1 milyon 473 bin lirası ajans tarafından hibe olarak verilecek.

Kaynak: İHA