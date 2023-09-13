Dikenli dallara aldırış etmeden şeker hastası eşi için koyungözü meyvesi topluyor

Bayburt'ta kış mevsimine az bir zaman kala kuşburnu, ekşi, alıç, dağ armutu, yöre halkı tarafından koyungözü olarak bilinen siyah kuşburnu gibi yabani meyveler toplanmaya başlandı. Yabani meyveler açısından zengin bir doğaya sahip olan Harmanözü köyü civarı vatandaşların uğrak noktası oluyor. Poşetlerini alarak, ellerine eldiven takan Bayburtlular dağlarda yabani meyveler toplayarak kışa hazırlık yapıyorlar.

Harmanözü köyüne yaz aylarında gelen Gül Dursun Baytemur, şeker hastası eşi için dikenli dallara aldırış etmeden koyungözü toplayarak sabahın erken saatlerinde işe koyuldu. İstanbul'da yaşadıklarını, Harmanözü köyüne gelerek yazı köyünde geçirdiklerini söyleyen Baytemur, koyungözü adlı yabani meyvenin şeker hastası olan eşine iyi geldiğini, bu aylarda dallardan toplayarak kışın bolca tükettiklerini belirtti.

Koyungözü meyvesini topladıktan sonra kuruttuklarını ve kış ayları boyunca çayını yaparak tükettiklerini ifade eden Baytemur, koyungözü meyvesinden reçel ve soğuk içecek de yapıldığını, kendilerinin ise şeker hastalığı için kullandıklarından sadece şekersiz çayını yaptıklarını söyledi.

Şeker, kalp, tansiyon, kolesterol gibi birçok hastalığa koyungözünün iyi geldiğini ve bu meyvenin Bayburt genelinde yaygın olduğunu dile getiren Baytemur, "Yaz aylarında Bayburt'a geliriz, kış aylarında İstanbul'da olduğumuz için her yıl bu aylarda koyungözünü bol bol toplar, kış ayları için hazırlık yaparım. Şeker hastası eşim için özellikle topluyorum. Kışın çayını yapıp içeceğiz. Hastalıklara iyi geldiğini biliyorum ancak ben de gözlemlediğim kadarıyla, deneyimlerime dayanarak şekere iyi geldiğini, koyungözünün adeta şifa deposu olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)