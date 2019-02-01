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Dikili açıklarında hortum paniği

Son günlerde Antalya'da fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle ortaya çıkan hortum, dün akşam saatlerinde İzmir Dikili'de meydana geldi.

Dikili açıklarında hortum paniği

Son günlerde Antalya'da fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle ortaya çıkan hortum, dün akşam saatlerinde İzmir Dikili'de meydana geldi. Dikili açıklarında görülen hortum paniğe neden olurken, hortum saniye saniye kameraya yansıdı.

Antalya'da etkili olan fırtına, hortum ve yağışta üç kişi hayatını kaybederken, milyonlarca lira maddi hasara neden olmuştu. Antalya henüz yaralarını sarmaya çalışırken, bugün Dikili'de etkili olan sağanak yağmur ve fırtına, hortuma dönüştü. Dikili açıklarında meydana gelen hortumda can kaybı veya yaralı olmazken, ilçede paniğe neden oldu.

Dikili açıklarında hortum paniği

Dikili açıklarında hortum paniği

Kaynak: İHA

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