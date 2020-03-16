İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Dikili açıklarında motoru arızalanan bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı

Dikili açıklarında motoru arızalanan bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında motoru arızalanan botta yardım isteyen 9 sığınmacı kurtarıldı. Bademli açıklarında bir grup sığınmacı, içinde bulundukları lastik botun motorunun arıza yapması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.Bölgeye...

Dikili açıklarında motoru arızalanan bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında motoru arızalanan botta yardım isteyen 9 sığınmacı kurtarıldı.

Bademli açıklarında bir grup sığınmacı, içinde bulundukları lastik botun motorunun arıza yapması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta bulunan Suriye uyruklu 9 sığınmacıyı kurtardı.





Kaynak: AA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT