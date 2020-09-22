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  3. Dikili ilçesinde, Botanik Bahçesi'nin zeytinlik ve çamlık alanında yangın çıktı

Dikili ilçesinde, Botanik Bahçesi'nin zeytinlik ve çamlık alanında yangın çıktı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Botanik Bahçesi'nin batı tarafında bulunan zeytinlik ve çamlık alanda yangın çıktı.

Dikili ilçesinde, Botanik Bahçesi'nin zeytinlik ve çamlık alanında yangın çıktı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Botanik Bahçesi'nin batı tarafında bulunan zeytinlik ve çamlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yangın, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde zeytinlik ve çamlık alanda çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, yayılan dumanlar ilçeyi kapladı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile başta Dikili olmak üzere yakın ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangının, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

 

Dikili ilçesinde, Botanik Bahçesi'nin zeytinlik ve çamlık alanında yangın çıktı

Dikili ilçesinde, Botanik Bahçesi'nin zeytinlik ve çamlık alanında yangın çıktı

Dikili ilçesinde, Botanik Bahçesi'nin zeytinlik ve çamlık alanında yangın çıktı

Dikili ilçesinde, Botanik Bahçesi'nin zeytinlik ve çamlık alanında yangın çıktı

Dikili ilçesinde, Botanik Bahçesi'nin zeytinlik ve çamlık alanında yangın çıktı



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