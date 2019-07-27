Dikili'de 52 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 52 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında, ilçeye bağlı Salihleraltı mevkiinde bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, hareket halindeki lastik botta bulunan Suriye uyruklu 52 kişiyi yakaladı. 19'u erkek, 13'ü kadın, 20'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan 52 kaçak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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DHA