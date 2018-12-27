Dikilitaş Mahalle ve Taziye Evi hizmete açılıyor

Akdeniz Belediyesi tarafından yapımına başlanan Dikilitaş Mahalle Taziye Evi'nin inşat çalışması ve çevre düzenlemesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Dikilitaş Mahalle Evi'nin hemen yanına bir çocuk oyun parkı kurulması için de ekiplere talimat verdi. Son hızla yapımı devam eden park ve oyun grupları da yakında çocukların ve mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak.

Kente ve halka yönelik hizmet ve yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Pamuk, "Merkezine insanı alan hizmet anlayışımızla, belediyemizin sahip olduğu bütçe ve imkanları, vatandaşlarımızın ve kentimizin yararına projelerde kullanıyor, insanlarımızın ihtiyaç duyduğu ve özellikle talep ettiği hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yönetimde eşit, adil ve şeffaf davranıyor, bütçemizi proje odaklı kullanıyoruz. Kent merkezinin yanı sıra, kırsal bölgelerde bulunan mahallelerimize de ihtiyaç duyulan hizmetleri sunuyoruz" dedi.

"Mahalle ve taziye evi sayısını 2 yılda 13'e çıkardık"

Açıklamasını, "Bu sorumluluk bilinciyle, Akdeniz'de hemen her mahallemize başlattığımız hizmet atağı devam ediyor" diyerek sürdüren Başkan Pamuk, "Belediye bütçesinin, halkımızın bize emaneti olduğu gerçeğini asla unutmadan, göreve başladığımızdan bu yana vatandaşlarımızın talebi üzerine 12 adet mahalle ve taziye evi açarak hizmete sunduk. Şu anda Dikilitaş Mahalle ve Taziye Evi'nde de sona yaklaştık. Böylelikle sadece 2 yıllık dönemde Akdeniz'de hizmete açtığımız mahalle ve taziye evi sayısını 13'e çıkarmış olacağız. Akdeniz Belediyesi olara, bütün toplumsal kesimleri kucaklayan bir anlayışla vatandaşlarımıza ve kentimize hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA