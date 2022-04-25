Dikim İşçisi (Bahçecilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dikim İşçisi (Bahçecilik) görev tanımı nedir, Dikim İşçisi (Bahçecilik) ne iş yapar, Dikim İşçisi (Bahçecilik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dikim İşçisi (Bahçecilik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dikim İşçisi (Bahçecilik) Tanımı;

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Dikim İşçisi (Bahçecilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Dikim İşçisi (Bahçecilik) Maaşları

Dikim İşçisi (Bahçecilik) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dikim İşçisi (Bahçecilik) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dikim İşçisi (Bahçecilik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.16

Meslek Adı :

Dikim İşçisi (Bahçecilik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

Dikim İşçisi (Bahçecilik), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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