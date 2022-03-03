Dikişsiz Boru Haddecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dikişsiz Boru Haddecisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dikişsiz Boru Haddecisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dikişsiz Boru Haddecisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dikişsiz Boru Haddecisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dikişsiz Boru Haddecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Dikişsiz Boru Haddecisi Maaşları

Dikişsiz Boru Haddecisi maaşı ortalama olarak aylık 8950_TL'dir. En düşük Dikişsiz Boru Haddecisi maaşı 7650_TL, En yüksek ise 10250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dikişsiz Boru Haddecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.23

Meslek Adı :

Dikişsiz Boru Haddecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boylamasına delinmiş biyetlerden dikişsiz boru meydana getiren hadde tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dikişsiz Boru Haddecisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve şartnameleri incelemek,

b) Biyetlerin dış yüzeylerini şekillendiren merdaneleri seçip takmak,

c) Biyet içerisinde dönerek bunun iç yapısını gerekli ölçüye göre genişleten bir kılavuz seçmek ve elektrik gücüyle çalışan bir çubuğa vidalamak,

d) Biyeti bir seri haddeden geçirerek borunun şartnamede yazılı ölçülere göre işlenmesini sağlamak,

e) Arızalı olup olmadıklarını ve şartnamede yazılı özelliklere uygunluğunu tespit etmek üzere boruları muayeneden geçirmek ve ölçmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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