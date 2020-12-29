Dikkat çeken açıklama! Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Candaş Tolga Işık, Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını sordu. Bunun üzerine İmamoğlu, "Candaş Bey, böylesi bir makamın hazırlanması diye bir şey olmaz." dedi.

Candaş Tolga Işık'ın "Niye olmasın?" diye sorması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Benim şu anda tek gündemim İBB Başkanlığı. Böyle kutsal bir görev kaç insana nasip olmuş ki? İstanbul kenti yani. Bir de biz iki ayda iki seçim yaşadık. Bu da tabii olağan üstü tarihi bir not, dipnot gibi bir şey. Demokrasi dersi hatta... Benim tek konsantrasyonum bu. Bir de siyasi yaşamıma dönüp bakalım. Ben ilçe başkanı olmak istemedim, önerildi, oldum. Hemen dedim seçimle olsun kongremiz. Bir ay içinde seçime gidilerek tekrar seçildim. Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olmam istendi. "Tamam ama ön seçim olsun." dedim. Partililerin tercihiyle seçildim. Ardından seçime gittim kazandım Büyükşehir adaylığı tüm kamuoyu biliyor. Bu işler 'ben istiyorum'la olmaz. Siz bir göreve layık görülürsünüz... Kaldı ki şu an Türkiye'nin böyle bir gündemi yok biliyor musunuz?"

Candaş Tolga Işık'ın "Var aslında" demesi üzerine İmamoğlu, "Bence yok. Şöyle bir gündemi yok. 'Kim olmalı'dan öte, Türkiye'nin sistem sorunu var, Türkiye'nin seçim sistemi sorunu var, yönetim sistemi ve ekonomi sorunu var. Önce bunları çözmek lazım. İttifak konuları var, muhalefetin yeni bir dönem arayışı var. Adalette, hukukta, yaşam biçiminde, her türlü özgürlüklerde... Böylesi bir ortamda bir kişinin adaylık hedef filan demesi, düşünmesi bile şu dönemin ruhuna ihanettir." dedi.