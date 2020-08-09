Dikkat çeken açıklama! Muharrem İnce tarih verdi

Muharrem İnce bir televizyon kanalına özel açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir parti kuracak mı, kurmayacak mı?", "Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu ne olacak?", "Bu durum dengeleri nasıl etkileyecek?" gibi sorulara yanıt veren Muharrem İnce CNN Türk'ten Fulya Öztürk ve Halil Kahraman'a konuştu.

Yalova'daki evinde soruları yanıtlayan Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ANKARA'DA HER ŞEYİ DETAZLARIYLA AÇIKLAYACAĞIM"

"Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Ankara'da ne yapmak istediğimi, neler olduğunu anlatacağım. Hakkımda bir sürü yalanlar, iftiralar var. Pek çok ipe sapa gelmez adam açıklama yapıyor. Bunları duyuyorum, kulaklarımı kapadım. Önümüzdeki hafta Ankara'da her şeyi detaylarıyla açıklayacağım.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA KADAR SABIRLA BEKLEMELERİNİ İSTİYORUM"

Bugün size nezaketsizlik olmasın diye bahçemin kapılarını açtım, İstanbul'dan buraya kadar gelmişsiniz. Hiçbir şey söylememek saygısızlık olur size. Hoş geldiniz ama önümüzdeki haftayı bekleyeceksiniz. Gelişmeleri arkadaşlarım da takip ediyor, ben de ediyorum. Yazılıp, çizilenlerin hepsinden haberim var. Pek çok gerçek var, pek çok da yalan var. Önümüzdeki haftaya kadar sabırla beklemelerini istiyorum.

"KİMSEYE KÜSKÜN DEĞİLİM"

Hain diyenler, bölücü diyenler hepsini biliyorum. Kim hain, kim bölücü herkes önümüzdeki haftayı beklerse öğrenecek. Biz Atatürk'ün partisinin 40 yıllık neferiyiz. Onu için biraz sabır. Kimseye küskün değilim."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Olağan Kurultayı sonrası parti içinde farklı sesler yükselse de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce sessizliğini hep sürdürdü.

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine karşı aday olmayıp sonuca ilişkin herhangi olumlu ya da olumsuz bir görüş de beyan etmedi.

Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden umudunu kestiği ve kendi yolunu çizeceği iddia edilmişti. Bu iddialara karşın Muharrem İnce konuya ilişkin hiç açıklamada bulunmadı.

Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisi ile yol yürüyecek isimleri belirlediği ve 15 Eylül'de Hakkari'de partisini duyuracağı haberi yüksek sesle konuşulmuştu. Buna karşın Muharrem İnce'nin ağzından, parti kurmayacağına yönelik haberler de servis edildi.

MUHARREM İNCE YENİ PARTİ KURACAK MI?

Muharrem İnce, bu çıkan iddia ve haberler üzerine ilk kez 2 Ağustos Pazar günü sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan İnce, yeni partiye yeşil ışık yakmıştı.

"MEMLEKET İÇİN DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIĞIM BİR KARAR ALDIĞIMDA AÇIKLARIM"

Eski CHP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Twitter hesabında yeni parti kuracağı yönündeki söylentilere ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

Muharrem İnce, Ankara kulislerini sallayan yeni parti iddiaları ile ilgili Twitter'dan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar."

GAZETECİ EMİN PAZARCI'NIN AÇIKLAMASI

5 Ağustos Çarşamba günü Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge'ye Siyaset Bilimci Profesör Doktor Yaşar Hacısalihoğlu, Hukukçu Faik Işık, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Şaban Sevinç ve Emin Pazarcı katılmıştı.

Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge programına konuk olan gazeteci Emin Pazarcı, Muharrem İnce'nin Mesut Yılmaz ile görüştüğünü ifade etmişti.

Programın konuklarından gazeteci Emin Pazarcı'nın canlı yayında Muharrem İnce'nin Mesut Yılmaz'la görüşme gerçekleştirdiğini açıklaması üzerine Muharrem İnce, Ahmet Hakan'a mesaj göndermişti.

Muharrem İnce, Emin Pazarcı'nın açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emin Pazarcı'nın verdiği bilgi doğru değil, ülkeye hizmetleri olmuş insanlarla görüşmek benim için bir onurdur, seve seve görüşürüm ama böyle bir görüşmem olmadı. Eski devlet adamlarımızı töhmet altında bırakmayalım"