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Dikkat çeken ankette büyük sürpriz! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
ASAL Araştırma Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
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