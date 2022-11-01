Dikkat çeken ankette büyük sürpriz! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

ASAL Araştırma Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Dikkat çeken ankette büyük sürpriz! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? 1

Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında yapılacak olan seçimlerdeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu bilinirken Millet İttifakı ise adayını açıklamadı. Bu kapsamda ASAL Araştırma Ekim ayında gerçekleştirdiği ankette, " Sizce Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusunu yöneltti.

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Dikkat çeken ankette büyük sürpriz! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
Dikkat çeken ankette büyük sürpriz! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
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