Dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun mitingine neden katılmadı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de düzenlediği mitinge birçok belediye başkanı katılırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmaması dikkat çekti.

Miting'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hazır bulunurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mitinge katılmamış olması 'Adaylık tartışmaları nedeniyle mi gelmediler?' sorusunu akıllara getirdi.

EKREM İMAMOĞLU İLE MANSUR YAVAŞ MİTİNGE DAVET EDİLMEDİ Mİ?

İsimleri zaman zaman Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen iki başkanın mitinge katılmaması merak konusu oldu. Kulislerde İki başkanın adlarının adaylık için geçmesi nedeniyle mitinge katılmadığı konuşuldu. İki başkanın mitinge davet edilmediği de öne sürüldü.