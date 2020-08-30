Dikkat çeken fotoğraflar! Muharrem İnce harekete geçti

Cumhuriyet Halk Parti yönetimine karşı radikal bir adım atan Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başlattığı "1000 Günde Memleket Hareketi" için ilk gideceği yer belli oldu.

Muharrem İnce, "1000 Günde Memleket Hareketi" için 4 Eylül Cuma günü Sivas'ta olacak.

Bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez ile sürekli ters düşen Muharrem İnce, parti yönetimi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce partisinden 8 puan yüksek oy almıştı. Muharrem İnce, bunun dışında da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine kırgın olan birçok isim ile çalışmalarına devam ediyor...

Muharrem İnce, yaptığı açıklamada 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacaklarını ifade etmişti.

Muharrem İnce'nin fotoğraflarıyla ve hareketinin adıyla süslenen otobüse Takvim ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Olağan Kurultayı sonrası parti içinde farklı sesler yükselse de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce önceleri Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine karşı aday olmayıp sonuca ilişkin herhangi olumlu ya da olumsuz bir görüş beyan etmemişti.

Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden umudunu kestiği ve kendi yolunu çizeceği iddia edilmişti. Bu iddialara karşın Muharrem İnce konuya ilişkin açıklamada bulunmamıştı. O dönem Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisi ile yol yürüyecek isimleri belirlediği ve 15 Eylül'de Hakkari'de partisini duyuracağı iddia edilmişti. Bunun yanında Muharrem İnce'nin ağzından, parti kurmayacağına yönelik haberler de servis edilmişti. Muharrem İnce, bu çıkan iddia ve haberler üzerine yaptığı ilk açıklamada "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." ifadelerine yer vermişti.,

Bu açıklama sonrası Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge'ye 5 Ağustos Çarşamba günü Siyaset Bilimci Profesör Doktor Yaşar Hacısalihoğlu, Hukukçu Faik Işık, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Şaban Sevinç ve Emin Pazarcı konuk olmuştu.

Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge programına konuk olan gazeteci Emin Pazarcı, Muharrem İnce'nin Mesut Yılmaz ile görüştüğünü söylemişti.

Programın konuklarından gazeteci Emin Pazarcı'nın canlı yayında Muharrem İnce'nin bazı isimlerle görüşme gerçekleştirdiğini açıklaması üzerine Muharrem İnce, Ahmet Hakan'a mesaj göndermişti.

Muharrem İnce, Emin Pazarcı'nın açıklamasına ilişkin Emin Pazarcı'nın verdiği bilgi doğru değil, ülkeye hizmetleri olmuş insanlarla görüşmek benim için bir onurdur, seve seve görüşürüm ama böyle bir görüşmem olmadı. Eski devlet adamlarımızı töhmet altında bırakmayalım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu program sonrası "Yeni bir parti kuracak mı, kurmayacak mı?", "Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu ne olacak?", "Bu durum dengeleri nasıl etkileyecek?" gibi soruların yanıtının merak edildiği durum ile ilgili Muharrem İnce CNN Türk'ten Fulya Öztürk ve Halil Kahraman'a konuşmuştu.

Yalova'daki evinde soruları yanıtlayan Muharrem İnce'nin açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Ankara'da ne yapmak istediğimi, neler olduğunu anlatacağım. Hakkımda bir sürü yalanlar, iftiralar var. Pek çok ipe sapa gelmez adam açıklama yapıyor. Bunları duyuyorum, kulaklarımı kapadım. Önümüzdeki hafta Ankara'da her şeyi detaylarıyla açıklayacağım.

Bugün size nezaketsizlik olmasın diye bahçemin kapılarını açtım, İstanbul'dan buraya kadar gelmişsiniz. Hiçbir şey söylememek saygısızlık olur size. Hoş geldiniz ama önümüzdeki haftayı bekleyeceksiniz. Gelişmeleri arkadaşlarım da takip ediyor, ben de ediyorum. Yazılıp, çizilenlerin hepsinden haberim var. Pek çok gerçek var, pek çok da yalan var. Önümüzdeki haftaya kadar sabırla beklemelerini istiyorum.

Hain diyenler, bölücü diyenler hepsini biliyorum. Kim hain, kim bölücü herkes önümüzdeki haftayı beklerse öğrenecek. Biz Atatürk'ün partisinin 40 yıllık neferiyiz. Onu için biraz sabır. Kimseye küskün değilim."

MUHARREM İNCE'DEN 'BİN GÜNDE MEMLEKET HAREKETİ' AÇIKLAMASI

CHP'nin eski Yalova milletvekili ve 2018'de Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında siyaset ve ülke gündemine ilişkin olarak 13 Ağustos Perşembe günü açıklamalarda bulunmuştu.

Muharrem İnce, açıklamasında "Herkes konuştu ama bir tek Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Mühürsüz oy pusulaları ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorunları daha da derinleştirmiştir. Devlette tek adam buyruklarını uygulayan mekanizmalar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde din ve vicdan arasındaki bağ koparılmıştır. " ifadelerini kullanmıştı.

İnce,"Bilen de konuştu, bilmeyende. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Türkiye'nin muhalefet sorunu da vardır. Kötü gidişattan CHP de nasibini aldı. CHP'den özdeşleşmiş olan önseçim artık yok. Partinin ne hale geldiğini herkes bir kez daha görsün. Kurultayda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Haftasonu yapılan kadın kolları kurultayına konuşma zahmeti bile göstermedi Genel Başkan. Kurultayda kendisi konuşup, kimseyi dinlemeden gitmiştir. Kurultay iradesini tanımayan da bir Genel Başkanımız var artık." demişti

İnce açıklamasını "CHP, İçişleri'ne verilen bir dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz." diyen İnce,"Ayrılsam da CHP'ye zarar vermeden ayrılırım. Salı'dan salı'ya ittifaka laf yetiştirmek ile muhalefet olmaz. CHP, bir gözlemci olarak izliyor. Kendisinde bir gelecek görmüyor." diye sürdürmüştü.

Türk seçmenin tutucu olmadığını belirten İnce," Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür. 50+1'de mümkündür. Amacımız bir çıkış yolu göstermektir. Bugün başlattığımız hareketin adı, 'Bin Günde Memleket Hareketi'...

Önümüzdeki günlerde kadro ve söylemimiz ile önünüze çıkacağız. Bu hareketin finans kaynağı da halktır. 'Bin Günde Memleket Hareketi'nin yol göstericisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Bu hareket aklı ve bilimi esas alacaktır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak konuşan İnce, "Rıza Yalçınkaya'yı gönderdim görevli olarak. Yalçınkaya yolda öğrendi ki, milletvekili listesine konulmamış. Gerekçesi Muharrem İnce'ye yakın olması. Mitingdeki yol arkadaşım listeye konulmamış. Sıfır moralle miting yaptık. Gazetelere, TV'lere talimat verip reklamlarımı iptal ettirdiler. Bir yanda Kılıçdaroğlu bir yanda benim reklamım. Neden onun reklamını yapıyorsunuz? Aday değil ki. Kazanmayım diye ellerinden geleni yapıyorlar." demişti.

İnce açıklamalarına "Seçim gecesi bana bilgi vermiyorlar. Nasıl çıkacağım milletin önüne ben? Bilmiyorum ki. İkinci tura kaldı mı bilmiyorum ki...YSK'ya yazı yazdım, 13 bin sandıkta CHP'nin gözlemcisi yok. 4 milyon oyun sokağa bırakmışlar. 1 milyon 300 bin oy az alsa Erdoğan seçim ikinci tura kalacaktı. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyerek milletin karşıma çıkmamı istiyorlar. Nasıl çıkacağım? Bana veri vermediler, veremediler, çünkü yoktu. 4 milyon oy sahipsiz bırakılmıştı. Belgesi burada."

İnce, partisini sert sözlerle eleştirerek "60 gün sonra seçim değerlendirme toplantısı yapılıyor. Ben davet edilmiyorum ya, olabilir mi böyle bir şey. Kampanya geçmiş, seçimi tartışıyor parti, beni davet etmiyorlar. Bir CHP'li saraya gitmiş, Genel Başkanı arıyorum parti yara alacak, yan yana olalım, yok. Muharrem İnce, bu çıkışı bireysel işleri için yapıyor. Kişisel ikbali için yapıyormuş. Muharrem İnce'yi açığa düşürebiliriz. CHP bir tüzük yapsın, 1 milyon 200 bin kişi CHP'nin adayını seçsin desinler. Muharrem İnce'nin elinden o zaman bunu alsınlar. Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini Cumhurbaşkanı adayı yapacaksanız ben ona CHP demem ki. Bizim Genel Başkan'ın aday olmak gibi bir iddiası yok ki. O zaman iktidar bir hayaldir. Kendine güvenle siyaset yapmak gerekiyor. İktidara yürüme iddiası yok ki zaten. Genel Başkan'ın ülkeyi yöneteceğim iddiası yok ise, iktidar iddiası da yok demektir." demişti

İnce sözlerini "CHP'ye seçimi HDP'liler kazandırdı" diyen İnce," Ama Kürt vatandaşlara CHP teşekkür edemedi. Ben yürekten teşekkür ediyorum Kürt vatandaşlarıma.Partiyi bölüyorsun diyorlar. Ben Millet İttifakı'ndan ayrılıp Cumhur İttifakı'na geçmiyorum ki, nasıl bölmüş oluyorum. Buradan, oraya bir şey taşıyor muyum? Bölme olayı parlamanter sistemde olur, başkanlık sisteminde olmaz. İttifaklar olduğuna göre neden bölme olsun. Futbolun kuralları ile basketbol oynamak gibi bir şey bu. Söylenen sözler doğru değildir." diye sürdürmüştü.

Muharrem İnce "Sizi saray mı destekliyor? Neden beni desteklememeli? Destekliyorsa hata yapıyor kendince. CHP'den Muharrem İnce 8 puan fazla oy aldı. Muharrem İnce, İYİ Parti, AK Parti, MHP ve CHP'den oy aldı. Bu oylar bana geldi. Ben AK Parti ve MHP'den oy alabilme durumu olan bir adamım. Beni desteklemeleri mümkün değildir? Bunu söyleyenler CHP içindeki rant baronlarıdır. Kendi rahatları bozulmasın diye bana atılan iftiralardır bunlar. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam beni desteklemem, bugünkü CHP yönetiminden daha fazladır oradan benim oy alma ihtimalim." demişti.

Muharrem İnce açıklamasını " Kurultayda saygısızlık yapıldı diye parti kuruyor... Biz çocuk muyum ya? Delegelerin yanında oturmak benim için şereftir. Bu siyaseti bilmeyenlerin yorumu. Beni nereye oturttuğun önemli değil ki? Milletin kalbinde neredeyim, o önemli. Arkadaşlarım ve partililer buna kızdı mı, evet. diyerek sonlandırmıştı.

Kaynak: Takvim