Dikkat çeken görüntüler! Kovid-19 bu ülkede yok gibi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında futbol liglerine Avrupa'da ara vermeyen tek ülke Belarus. Ülkede bu hafta da bilindik manzaralar vardı.

1 11 Avrupa'da bütün futbol ligleri ertelendi. Fakat bu durum Belarus için söz konusu değil.