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  3. Dikkat çeken görüntüler! Kovid-19 bu ülkede yok gibi

Dikkat çeken görüntüler! Kovid-19 bu ülkede yok gibi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında futbol liglerine Avrupa'da ara vermeyen tek ülke Belarus. Ülkede bu hafta da bilindik manzaralar vardı.

Dikkat çeken görüntüler! Kovid-19 bu ülkede yok gibi 1111

Avrupa'da bütün futbol ligleri ertelendi. Fakat bu durum Belarus için söz konusu değil.