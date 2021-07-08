Dikkat çeken iddia gündem oldu! 'Park bakımsız' diyen kadın, CHP'li başkanın adamları tarafından öldüresiye dövüldü

Giresun'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülfet Dikici isimli kadın ilçe parkının bakımsız olduğundan şikayet etmesi üzerine yaşanan tartışmada Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Yüzü ve gözü şiş halde şikayette bulunan yaşlı kadın iddia ettiği olayı şu ifadelerle anlattı:

"Parka gitmiştik parkın pis olması nedeniyle belediye görevlileri çağırdık. Belediye başkanı ve yanındakiler parka geldi Orada belediye başkanının yanındaki bir kişi oğlum Yasin Dikici'ye karşında başkan var düzgün otur şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine oğlum da "Oturmasının senden mi öğreneceğim" cevabını verdi.

Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı. On kişi oğlumu darp etmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı ona da yumrukla vurdular. Bu durumu görünce ben de araya girdim ayırmaya çalıştım ama kim vurduysa beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti.

Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Eşinin, çocuklarının yanında oğlumu darp edip beni de bu hale getirdiler."

EYNESİL BELEDİYE BAŞKANI AHMET LATİF KARADENİZ'DEN AÇIKLAMA

Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz; iddia edildiği gibi kadına kimsenin vurmadığını arbede esnasın düşüp kendini bir yerlere çarpmış olabileceğini belirterek kendini savundu.

Karadeniz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belediye Başkanlığı makamında bulunduğum sırada telefonla yüksek sesle konuşulduğunu duydum. Bunun üzerine görevli arkadaşa neler olduğunu sordum ve bana bir vatandaşın şikayeti olduğunu ama sinkaflı küfürlerle konuştuğunu söyledi. Bunun üzerine belediyeyi arayan numaradan kendisine ulaşarak kendimi tanıtıp şikayetini dinlemek istediğimi söyledim ama bana da aynı şekilde hakaret dolu sözlerle şikâyette bulunuldu. Bunun üzerine kendisiyle yüz yüze görüşüp dinlemek istediğimi söyledim ve parkta bulunduğunu ve beklediğini söyledi. Bende parka gittim amacım sadece dinleyip şikeyetini öğrenmekti.Vatandaşla konuşurken , park içerisindeki işletmenin sahibi ile tartışmaya başaldılar ve darp edildi iddiasında bulunan kadının oğlu işletme sahibine saldırdı. Bunun üzerine arbede çıktı. Bu arada kadında arbede arasında yere düşmüş, bir yerlere çarpmış olabilir ama birileri kadına el kaldırıp vurmaz. Kadına vurulduğunu da görmedim"