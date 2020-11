Dikkat çeken paylaşım! Danla Bilic, gönlünü Onur Seyit Yaran'a mı kaptırdı?

Ünlü YouTuber Danla Bilic, gece geç saatlerde Onur Seyit Yaran ile ilgili paylaşımda bulunduktan sonra yaptığı hatayı fark edip paylaşımını sildi.

Instagram'da sosyal medya fenomenleri ile ünlüler üzerine paylaşımlarda bulunan magazin hesabı @Zamazingo__sey, Danla Bilic üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Danla Bilic'in Onur Seyit Yaran'a platonik aşk beslediği iddia edildi.

ZamaZingo__sey, Danla Bilic'in dün gece Instagram hesabında kendisi ve Onur Seyit Yaran ile ilgili açılan fan sayfasını "TAKİP EDELİM" notu ile paylaştığını ve sahte Instagram hesabından paylaşacağına gerçek sayfasından paylaştığını fark ettikten sonra hikayeyi anında kaldırdığını belirtti.

ZamaZingo__sey, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Danla’mız sanırım platonik aşk yaşıyor. Kendi kendine bir fan sayfası açmış ve ne alaka dediğimiz Onur Seyit Yaran ile Danla Bilic kalpler içinde paylaşılmış.

Dün gece herkes uyurken, Danla, hikayesinde bu fan sayfasını “TAKİP EDELİM” diye önermiş ama saniyesinde yine silmiş. Acaba fake hesabından paylaşacağına gerçek sayfasından mı paylaştı.

Onurrrr bir bak istersen sayfaya belki haberin yoktur Danla’dan ve bu yakıştırmadan ama bir düşün istersen. Bu arada Onur’u tanımıyordum, ünlü olmaya çalışan ama bir türlü yükselemeyen yakışıklı bir gençmiş..

Sabah yorumlarınızı okuyacağım. Ben kaçıyorum, iyi geceler..."

Danla Bilic'ten Onur Seyit Yaran paylaşımı ve 'aşk' iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı konuya ilişkin "Ben bir satranç oyuncusuyum. Adamın maçlarını inceledim Satranç gücü düşük bir oyuncu kendisi. Ayrıca en son 2010 yılında satranç oynamış. 10 yıldır oynamıyor. Öğrenciyken, çocukken satranç oynamış. Artık oyuncu değil sadece hobi olarak yapıyor diyelim. Belli ki başka yollardan ünlü olmayı seçmiş." yorumunda bulundu.

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitim aldı. Onur Seyit Yaran, satranç sporcusudur.

Onur Seyit Yaran, 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisidir.

Onur Seyit Yaran'ın oynadığı diziler:

2019 – Vuslat

2018 – Kalk Gidelim

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.

Danla Bilic şimdiler de ise Makyaj Avcıları adlı yarışma programında sosyal medya fenomenleri Kedi Mari ve Berk Yılmaz ile birlikte jüri üyeliği yapmaya hazırlanmaktadır.