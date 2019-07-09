Dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Hava sıcaklıklarının artmasına rağmen ülkemizin bazı yerlerinde hala yağışlar ve görülebiliyor. İşte hava durumunu merak edenler için il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane, Batman, Bingöl, İstanbul'un batı çevreleri ile Samsun, Ordu ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane, Batman, Bingöl, İstanbul'un batı çevreleri ile Samsun, Ordu ve Artvin’in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nin belirli bölümlerinde yer yer ve Doğu Anadolu'nun en uç kısmında ise kuvvetli yağış beklendiği bilgisini paylaştı. Meteoroloji verilerine göre çarşamba ve perşembe günü ise Marmara, Trakya ve Karadeniz'in bazı bölgelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin akşam saatlerinde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık