Dikkat! İstanbul'da su kesintisi!
İSKİ 30 Haziran su kesintisi programını paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi güncel listesini resmi sayfası üzerinden yayımladı.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Arıza ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerde planlı kesintilerin yaşanacağı İSKİ tarafından açıklandı.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?
Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Kartal, Pendik, Sultangazi, Tuzla, Çatalca, Üsküdar'da içerisinde bulunduğu bazı ilçelere su verilemiyor.
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'un belirli ilçelerinde yaşanan su kesintisinin ardından, vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" diye arama motorlarından arama yapmaya başladı.İski sayfasında yayınlanan kesintilere dair detaylar haberimizde...
İşte 30 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programının listesi:
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah
Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2020 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2020 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2020 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2020 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah
Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2020 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2020 09:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2020 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kalfa Mah,Akalan Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 30.06.2020 08:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2020 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ SU KESİNTİSİ İHBAR TELEFON NEDİR?
İSKİ Alo 185 servisi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.Tüm telefonlardan 185’i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi’ne ulaşabilirsiniz.
(İstanbul dışı aramalar için 0212 185 00 00)
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