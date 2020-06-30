İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Arıza ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerde planlı kesintilerin yaşanacağı İSKİ tarafından açıklandı.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?

Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Kartal, Pendik, Sultangazi, Tuzla, Çatalca, Üsküdar'da içerisinde bulunduğu bazı ilçelere su verilemiyor.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'un belirli ilçelerinde yaşanan su kesintisinin ardından, vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" diye arama motorlarından arama yapmaya başladı.İski sayfasında yayınlanan kesintilere dair detaylar haberimizde...

İşte 30 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programının listesi:

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah

Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.06.2020 10:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Arıza Kesinti

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.06.2020 10:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.06.2020 09:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.06.2020 09:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah

Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.06.2020 08:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.06.2020 09:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.06.2020 10:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Kalfa Mah,Akalan Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 30.06.2020 08:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.06.2020 08:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ İHBAR TELEFON NEDİR?

İSKİ Alo 185 servisi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.Tüm telefonlardan 185’i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi’ne ulaşabilirsiniz.

(İstanbul dışı aramalar için 0212 185 00 00)