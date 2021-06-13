Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için sağanak yağış uyarısı

13-17 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu bazı şehirlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağış uyarısı yapılan bölgeler arasında Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu yer alıyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.