Dikkat! Siz de sakın bu tuzağa düşmeyin! Telefon dolandırıcıları Düzce'de bir iş adamı olan F.T.'yi, 'Limitini yükselteceğiz' yalanı ile bilgilerini aldıkları kredi kartından 100 bin TL çekerek, dolandırdı.

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Olay, meydan geldi. Akşam saatlerinde F.T. adlı iş adamını arayan bir kişi, kredi kartı olup olmadığını sordu. İş adamı F.T. kredi kartı olduğunu söyledi. İŞ ADAMI BÖYLE DOLANDIRILDI! Şahıs, F.T'nin cevabı üzerine "Limitini yükselteceğiz" diyerek, kart bilgilerini istedi. Karşısındakinin banka görevlisi olduğunu zanneden F.T. de bilgileri verdi. Ancak telefon dolandırıcısı, kredi kartından 100 bin TL çekip, aradığı telefon numarasını iptal ettirdi. Dolandırıldığını anlayan F.T. ise soluğu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Polis, araştırma başlattı. Etiketler : Dolandırıcılık yöntemi, telefon, iş adamı



