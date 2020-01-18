Dikkat! Yarın bu metro kapalı olacak
İstanbul Valiliği tarafından alınan karar sebebiyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı için Osmanbey istasyonu yarın itibariyle 12:00-16:30 saatleri aralığında kapalı olacak.
Yarın için dışarı çıkacaklar dikkat. Metro hattı o durak için durmayacak.
Metro İstanbul Twitter hesabından İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla ilgili paylaşım yapıldı.
Paylaşımda şunlar denildi:
* İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Osmanbey istasyonu 19 Ocak (Yarın) 12:00-16:30 saatleri arasında işletmeye kapatılacaktır.
* Trenler bu istasyonda durmayacak, istasyonu pas geçecektir.
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