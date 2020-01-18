Dikkat! Yarın bu metro kapalı olacak

Yarın için dışarı çıkacaklar dikkat. Metro hattı o durak için durmayacak.

Metro İstanbul Twitter hesabından İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şunlar denildi:

* İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Osmanbey istasyonu 19 Ocak (Yarın) 12:00-16:30 saatleri arasında işletmeye kapatılacaktır.

* Trenler bu istasyonda durmayacak, istasyonu pas geçecektir.