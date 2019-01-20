Dikkatsiz sürücü faciaya neden oluyordu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde seyreden sürücü, aniden ara yoldan çıkan dikkatsiz sürücüyü son anda fark etti. Direksiyonu kıran kırmızı otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek park halindeki araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 EJ 887 plakalı otomobil sürücüsü H.D. seyir halinde ilerlerken ara yoldan çıkan dikkatsiz sürücüyü son anda fark etti. Çarpmamak için direksiyonu kıran H.D. direksiyon hakimiyetini kaybedince park halinde bulunan 06 MML 98 plakalı araca arkadan çarptı. Olayda 21 EJ 887 plakalı kırmızı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Dikkatsiz sürücünün yaptığı hata anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA