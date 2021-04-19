Kısıtlamalara uymadan kumar oynadılar!Tatvan Belediye Başkanı esnafı ziyaret ettiDura isminin anlamı nedir, Dura ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Medipol Başakşehir, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBıçakla 2 kardeşini yaralamıştı! Cezası belli oldu!Irak'taki ihtiyaç sahiplerine yardım eli! Türk Kızılayı 4 bin 500 aileye gıda yardımı yapacakKonya’da eğlence mekanı ve kumar oynanan iş yerine yapılan denetimde 51 kişiye ceza kesildiOrdu’da hastanelerde 24.00’e kadar aşılama çalışması yapılacakBalıkesir polisi suçluların ensesinde! Son 1 haftada 148 kişiye gözaltıRamazan yine bereketiyle geldi! Tatlıcılarda ramazan yoğunluğu başladı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Dikkatsizlik kaza getirdi! Motosiklet karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı: 2 yaralı

Dikkatsizlik kaza getirdi! Motosiklet karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dikkatsizlik kaza getirdi! Motosiklet karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet kazası meydana geldi. Kaza, Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethullah Yıldırım (25) yönetimindeki 07 GHC 47 plakalı Kuba markalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Bahattin Yücedağ'a (68) çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Fethullah Yıldırım ve Bahattin Yücedağ yola savruldular.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT