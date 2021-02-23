YKS sınav ücretleri Dikmen Kaymakamlığı'ndan!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde 81 il genelinde merkezi olarak uygulanacak. Sinop'un Dikmen ilçesinde ikamet edip YKS'ye girecek adayların sınav ücretleri Kaymakam Mehmet Nesip Mahir’in talimatı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Mahir, “3294 sayılı kanun kapsamında öğrencilerimizin YKS ücretlerini biz karşılıyoruz. Belediye Başkanımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz ve diğer ekip arkadaşlarımızla bir uyum içerisindeyiz. Bu yüzden ben kendimi şanslı addediyorum.

Herkes kardeşlik içerisinde, Dikmen için daha fazla ne yapabiliriz noktasında uyumlu bir şekilde çaba sarf ediyor. Hedef olarak fakire fukaraya daha fazla ulaşmaya çalışacağız. Onlar bize gelip yardım istemeye çekinebilir, bu yüzden biz onlara gideceğiz.

Bundan dolayı Perşembe günlerini köy günü ilan ettik; Belediye Başkanımız, İlçe Jandarma Komutanımız, İlçe Emniyet Amirimiz ve Vakıf Müdürümüz ile birlikte her Perşembe sadece köylerde olacağız.

Bütün sorunları yerinde görmek istiyoruz; sorunları yerinde görüp öyle çözüm üretmek istiyoruz” diye konuştu.