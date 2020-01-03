Dikmen Yaylası'nda kayak keyfi

SAKARYA (AA) - Kayak tutkunları, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası'nda kayak yaptı.

Duygu Aygün, Nazım Aygün, Olgu Baran, Kubilay Furkan Düzgün ve Shoista Aygün, kayak yapmak için bin 725 metre yüksekliğindeki Dikmen Yaylası'na traktörle çıktı.

Kayakçı grup, yayladan merkeze kayak yaparak indi.

Kar kalınlığının 50 santimetre olduğu Dikmen Yaylası'nda kayak yapan grup keyifli anlar yaşadı.





Kaynak: AA