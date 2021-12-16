Dikta ne demek, TDK'ya göre Dikta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dikta ne demek? Dikta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dikta kelimesi. Peki dikta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dikta nedir, dikta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİKTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dikta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dikta kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre dikta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hiçbir şart olmaksızın körü körüne uyulması gereken buyruk

