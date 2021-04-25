Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor sahasında Bayrampaşa Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi. Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Bayrampaşa Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Adıyaman Atatürk - Adıyaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Bayrampaşa Spor Maçının Hakemleri

Eren Özyemişcioğlu(hakem), Fatih Söyler(1. Yardımcı Hakem), Baykal Tuna(2. Yardımcı Hakem), Aykut Çetinkaya(dördüncü Hakem)

Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor

Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor İlk 11

89. Mustafa Hoşoğlu, 23. Beytullah Ayduvan, 4. Selim Şahin, 8. Okan Saraçoğlu, 6. Fatih Gürden, 17. Ahmet Teker, 7. Hüseyin Ekici, 2. Mustafa Çağlayan, 55. Berat Tosun, 77. İlyas Ekiz, 96. Mehmet Küçükdurmuş



Yedekler

12. Türker Dırdıroğlu, 99. Sami Can Özkan, 88. Berat İş, 25. Ahmet Gazihan Fırat, 24. İbrahim Halil Keser, 66. Osman Paşa Zorlu, 97. Ömürcan Karaca



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

52. Hasan Kaya, 20. Emincan Konuk, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 81. Burçak Özkanca, 34. Batuhan Boyoğlu, 6. Erkam Develi, 5. Nasrullah Dedemen, 23. Mertcan Aktaş, 14. Burak Saban, 11. İlkay İşler, 70. Kerem Çalışkan



Yedekler

67. Mehmet Enes Sarı, 55. Samet Karakoç, 80. Mehmet Sefa Etöz, 54. Timur Kosovalı, 7. Barış Güven, 8. Bünyamin Balat, 99. Ege Atlam



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 31 15 12 4 42 24 57 18 2 Bursa Yıldırımspor 31 16 8 7 40 23 56 17 3 Düzcespor 31 15 8 8 44 32 53 12 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 31 14 8 9 37 26 50 11 6 52 Orduspor FK 31 10 13 8 43 32 43 11 7 Bayrampaşa 31 12 6 13 41 37 42 4 8 Alanya Kestelspor 31 10 11 10 35 33 41 2 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 31 11 6 14 36 44 39 -8 10 Siirt İl Özel İdare 32 10 9 13 28 48 39 -20 11 Bergama Belediyespor 31 9 11 11 35 36 38 -1 12 Karaköprü Belediyespor 31 8 13 10 42 41 37 1 13 Modafen 31 10 7 14 33 40 37 -7 14 Sultanbeyli Bld. 31 10 6 15 25 36 36 -11 15 Kozan Spor FK 31 8 11 12 25 31 35 -6 16 Silivrispor 31 8 11 12 31 43 35 -12 17 Muğlaspor 31 4 11 16 27 47 23 -20

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