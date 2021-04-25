Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor sahasında Bayrampaşa Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.
Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Bayrampaşa Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Adıyaman Atatürk - Adıyaman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Bayrampaşa Spor Maçının Hakemleri
Eren Özyemişcioğlu(hakem), Fatih Söyler(1. Yardımcı Hakem), Baykal Tuna(2. Yardımcı Hakem), Aykut Çetinkaya(dördüncü Hakem)
Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor İlk 11
89. Mustafa Hoşoğlu, 23. Beytullah Ayduvan, 4. Selim Şahin, 8. Okan Saraçoğlu, 6. Fatih Gürden, 17. Ahmet Teker, 7. Hüseyin Ekici, 2. Mustafa Çağlayan, 55. Berat Tosun, 77. İlyas Ekiz, 96. Mehmet Küçükdurmuş
Yedekler
12. Türker Dırdıroğlu, 99. Sami Can Özkan, 88. Berat İş, 25. Ahmet Gazihan Fırat, 24. İbrahim Halil Keser, 66. Osman Paşa Zorlu, 97. Ömürcan Karaca
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bayrampaşa Spor İlk 11
52. Hasan Kaya, 20. Emincan Konuk, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 81. Burçak Özkanca, 34. Batuhan Boyoğlu, 6. Erkam Develi, 5. Nasrullah Dedemen, 23. Mertcan Aktaş, 14. Burak Saban, 11. İlkay İşler, 70. Kerem Çalışkan
Yedekler
67. Mehmet Enes Sarı, 55. Samet Karakoç, 80. Mehmet Sefa Etöz, 54. Timur Kosovalı, 7. Barış Güven, 8. Bünyamin Balat, 99. Ege Atlam
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|31
|15
|12
|4
|42
|24
|57
|18
|2
|Bursa Yıldırımspor
|31
|16
|8
|7
|40
|23
|56
|17
|3
|Düzcespor
|31
|15
|8
|8
|44
|32
|53
|12
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|31
|14
|8
|9
|37
|26
|50
|11
|6
|52 Orduspor FK
|31
|10
|13
|8
|43
|32
|43
|11
|7
|Bayrampaşa
|31
|12
|6
|13
|41
|37
|42
|4
|8
|Alanya Kestelspor
|31
|10
|11
|10
|35
|33
|41
|2
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31
|11
|6
|14
|36
|44
|39
|-8
|10
|Siirt İl Özel İdare
|32
|10
|9
|13
|28
|48
|39
|-20
|11
|Bergama Belediyespor
|31
|9
|11
|11
|35
|36
|38
|-1
|12
|Karaköprü Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|41
|37
|1
|13
|Modafen
|31
|10
|7
|14
|33
|40
|37
|-7
|14
|Sultanbeyli Bld.
|31
|10
|6
|15
|25
|36
|36
|-11
|15
|Kozan Spor FK
|31
|8
|11
|12
|25
|31
|35
|-6
|16
|Silivrispor
|31
|8
|11
|12
|31
|43
|35
|-12
|17
|Muğlaspor
|31
|4
|11
|16
|27
|47
|23
|-20
Fikstür
|25.04.2021
|Kozan Spor FK
|3-1
|Karaköprü Belediyespor
|25.04.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Sultanbeyli Bld.
|25.04.2021
|Silivrispor
|5-1
|Siirt İl Özel İdare
|25.04.2021
|Adıyaman 1954 SK
|3-0
|Bayrampaşa
|25.04.2021
|Bergama Belediyespor
|5-1
|52 Orduspor FK
|25.04.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Kestelspor
|25.04.2021
|Modafen
|2-1
|Düzcespor
|25.04.2021
|Muğlaspor
|2-2
|Bursa Yıldırımspor