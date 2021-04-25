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Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor sahasında Bayrampaşa Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor  Bayrampaşa Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Adıyaman Atatürk - Adıyaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Bayrampaşa Spor Maçının Hakemleri
Eren Özyemişcioğlu(hakem), Fatih Söyler(1. Yardımcı Hakem), Baykal Tuna(2. Yardımcı Hakem), Aykut Çetinkaya(dördüncü Hakem)

DİLA GIDA ADIYAMAN 1954 SPORDila Gıda Adıyaman 1954 Spor

Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor İlk 11
89. Mustafa Hoşoğlu, 23. Beytullah Ayduvan, 4. Selim Şahin, 8. Okan Saraçoğlu, 6. Fatih Gürden, 17. Ahmet Teker, 7. Hüseyin Ekici, 2. Mustafa Çağlayan, 55. Berat Tosun, 77. İlyas Ekiz, 96. Mehmet Küçükdurmuş

Yedekler
12. Türker Dırdıroğlu, 99. Sami Can Özkan, 88. Berat İş, 25. Ahmet Gazihan Fırat, 24. İbrahim Halil Keser, 66. Osman Paşa Zorlu, 97. Ömürcan Karaca

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
52. Hasan Kaya, 20. Emincan Konuk, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 81. Burçak Özkanca, 34. Batuhan Boyoğlu, 6. Erkam Develi, 5. Nasrullah Dedemen, 23. Mertcan Aktaş, 14. Burak Saban, 11. İlkay İşler, 70. Kerem Çalışkan

Yedekler
67. Mehmet Enes Sarı, 55. Samet Karakoç, 80. Mehmet Sefa Etöz, 54. Timur Kosovalı, 7. Barış Güven, 8. Bünyamin Balat, 99. Ege Atlam

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK311512442245718
2Bursa Yıldırımspor31168740235617
3Düzcespor31158844325312
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor31148937265011
652 Orduspor FK311013843324311
7Bayrampaşa31126134137424
8Alanya Kestelspor311011103533412
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor3111614364439-8
10Siirt İl Özel İdare3210913284839-20
11Bergama Belediyespor3191111353638-1
12Karaköprü Belediyespor31813104241371
13Modafen3110714334037-7
14Sultanbeyli Bld.3110615253636-11
15Kozan Spor FK3181112253135-6
16Silivrispor3181112314335-12
17Muğlaspor3141116274723-20

Fikstür

25.04.2021Kozan Spor FK3-1Karaköprü Belediyespor
25.04.202168 Aksaray Belediyespor0-1Sultanbeyli Bld.
25.04.2021Silivrispor5-1Siirt İl Özel İdare
25.04.2021Adıyaman 1954 SK3-0Bayrampaşa
25.04.2021Bergama Belediyespor5-152 Orduspor FK
25.04.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Kestelspor
25.04.2021Modafen2-1Düzcespor
25.04.2021Muğlaspor2-2Bursa Yıldırımspor
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