Dila Tarkan hamile kaldığı için mi evleniyor? Göbeği kendini ele verdi! Görenler gözlerine inanamadı, bir de siz bakın! Fenomen Dila Tarkan, takipçilerinin fark ettiği göbek detayıyla "Hamile" iddia edildi.

1 10 Fenomen Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile dünya evine girmek için gün sayıyor.