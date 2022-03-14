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  3. Dila Tarkan hamile kaldığı için mi evleniyor? Göbeği kendini ele verdi! Görenler gözlerine inanamadı, bir de siz bakın!

Dila Tarkan hamile kaldığı için mi evleniyor? Göbeği kendini ele verdi! Görenler gözlerine inanamadı, bir de siz bakın!

Fenomen Dila Tarkan, takipçilerinin fark ettiği göbek detayıyla "Hamile" iddia edildi.

Dila Tarkan hamile kaldığı için mi evleniyor? Göbeği kendini ele verdi! Görenler gözlerine inanamadı, bir de siz bakın! 1110

Fenomen Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile dünya evine girmek için gün sayıyor.