Manken Rukhshona Sadıkova kendisine şantaj yapan tacizcisini oyuna getirdi!Konya'da maden ocağında feci olay! İki kayanın arasına sıkışan İlyas Köken öldüDilan Çiçek Deniz hakkında bomba iddia! Sevgilisi Thor Saevarsson'la gece kulübünün tuvaletinde sevişirken mi basıldı?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 23 Ekim 2021 Cumartesi | Aslanlar ve Oğlaklar için keyifli bir gün!Paftasız ne demek, TDK'ya göre Paftasız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bakan Hulusi Akar'dan F-16 savaş uçağı açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı, süreci takip ediyoruz.Prof. Dr. Şerif Barış'tan İstanbul depremi için flaş sözler: 6,8'den 7,5'e kadar farklı beklentiler içinde olan senaryolar ve düşüncüler var23 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıArka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?Antenli Balık ne demek, TDK'ya göre Antenli Balık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Dilan Çiçek Deniz hakkında bomba iddia! Sevgilisi Thor Saevarsson'la gece kulübünün tuvaletinde sevişirken mi basıldı?

Dilan Çiçek Deniz hakkında bomba iddia! Sevgilisi Thor Saevarsson'la gece kulübünün tuvaletinde sevişirken mi basıldı?

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'la gündeme bomba gibi düştü. 26 yaşındaki Deniz ve sevgilisinin erkekler tuvaletinde basıldığı ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarı atıldıkları iddia edildi.

Dilan Çiçek Deniz hakkında bomba iddia! Sevgilisi Thor Saevarsson'la gece kulübünün tuvaletinde sevişirken mi basıldı?

Son olarak Alev Alev dizisiyle ekrana gelen ve Çukur'daki rolüyle hafızalara kazınan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la bir süredir aşk yaşıyor. Yaşadıkları aşkla magazin gündemine konu olan ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

SESLERİ DUYAN ÇALIŞANLAR MEKANDAN ÇIKARDI

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Bircan Bali, Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın sunduğu magazin programı Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan iddiaya göre; Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi.

Dilan Çiçek Deniz hakkında bomba iddia! Sevgilisi Thor Saevarsson'la gece kulübünün tuvaletinde sevişirken mi basıldı?

Deniz ve sevgilisi tuvalette aşka geldi ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı. İddianın ardından gözler ünlü çifte çevrildi. Çiftten konuya ilişkin herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Dilan Çiçek Deniz hakkında bomba iddia! Sevgilisi Thor Saevarsson'la gece kulübünün tuvaletinde sevişirken mi basıldı?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT