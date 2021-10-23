Dilan Çiçek Deniz hakkında bomba iddia! Sevgilisi Thor Saevarsson'la gece kulübünün tuvaletinde sevişirken mi basıldı?

Son olarak Alev Alev dizisiyle ekrana gelen ve Çukur'daki rolüyle hafızalara kazınan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la bir süredir aşk yaşıyor. Yaşadıkları aşkla magazin gündemine konu olan ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

SESLERİ DUYAN ÇALIŞANLAR MEKANDAN ÇIKARDI

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Bircan Bali, Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın sunduğu magazin programı Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan iddiaya göre; Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi.

Deniz ve sevgilisi tuvalette aşka geldi ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı. İddianın ardından gözler ünlü çifte çevrildi. Çiftten konuya ilişkin herhangi bir açıklama henüz gelmedi.