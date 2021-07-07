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  3. Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi kim? Thor Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı, kaç çocuğu var?

Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi kim? Thor Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı, kaç çocuğu var?

Geçtiğimiz ay Alihan Aloğlu'ndan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi. Bunun üzerine Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi kim? Thor Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı, kaç çocuğu var? soruları merak edildi. Detaylar haberimizde...

Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi kim? Thor Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı, kaç çocuğu var?

Dilan Çiçek Deniz ve Alihan Aloğlu 8 aylık birlikteliğin ardından geçtiğimiz ay ayrılma kararı almıştı. Bunun ardından yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilen Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi merak edilmeye başlandı. Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi kim? Thor Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı, kaç çocuğu var? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN SEVGİLİSİ KM? THOR SAEVARSSON KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? BOŞANDI MI, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

37 yaşındaki İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'ın Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşadığı ve 2 haftadır birlikte oldukları öğrenildi. Yönetmenin daha önce evlenmiş olduğu ortaya çıktı.

Yönetmenin özellikle Dilan Çiçek Deniz'i görmek ve reklam çekimleri için sık sık Türkiye'ye geldiği söyleniyor.

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 Thor Saevarsson'ın hayatına dair çok fazla bilgiye ulaşamadık. Bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.

BOŞANDI MI, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Daha önce evlenip boşandığı öğrenilen Thor Saevarsson'ın 3 çocuk babasıdır. 

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