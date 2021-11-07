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Dilan Çıtak, İdo'nun düğününe neden gitmedi? Kardeşler arasında büyük kriz!

Uzun zaman sonra bir konserde görüntülenen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses çok konuşulan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli düğünü hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Dilan Çıtak, İdo'nun düğününe neden gitmedi? Kardeşler arasında büyük kriz!

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay büyülü bir düğünle evlenmişti. İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmaması dikkat çekmişti. 

"KAYDA DEĞER ŞEYLER KONUŞALIM"

Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses bu konuyla ilgili yorum yapmamıştı.

Televole'nin haberine göre; Çıtak, bir konser öncesi verdiği röportajda sorulan "İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım" şeklinde yanıt vermesi aralarında büyük bir kriz olduğunu belli etti.

Dilan Çıtak, İdo'nun düğününe neden gitmedi? Kardeşler arasında büyük kriz!

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