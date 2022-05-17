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Dilan Çıtak'ın nişanlısı kimdir? Levent Dörter kimdir, nereli, kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz gün nişanlandı. Bunun üzerine Dilan Çıtak'ın nişanlısı kimdir? Levent Dörter kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Dilan Çıtak'ın nişanlısı kimdir? Levent Dörter kimdir, nereli, kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile nişanlanan Levent Dörter merak konusu oldu. Magazin dünyasında konuşulan Levent Dörter hakkında sorular peşe peşe geliyor. Peki Dilan Çıtak'ın nişanlısı kimdir? Levent Dörter kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

DİLAN ÇITAKIN NİŞANLISI KİMDİR? LEVENT DÖRTER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

18 Eylül 1980’de Ankara’da dünyaya gelen Levent Dörter, İlkokul, ortaokul ve lise hayatı Ankara’da geçti. Müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı. Müziğe olan tutkusu sayesinde Üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti.

2000-2005 seneleri arasında Ankara'da Cuba'da ve 2005-2010 yılları arasında ise Salata Bar'da çalıştı. 2011 yılında Aşka Saygımdan albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan şarkılar ile büyük ses getiren Levent Dörter Birçok sanatçı düet çalışmaları da gerçekleştirdi. İlk albümü itibari ile pop müziğinde en çok dinlenen sanatçılar arasına girdi. Sırasıyla Öpmek Lazım ve Hoşçakal gibi albümleri yayınlayan sanatçı, Bu albümlerde hit olan birçok şarkı yanı sıra 2015 yılında yayınladığı “HADİ" (Single) çalışması Türkiye’ de en çok dinlenen şarkı ve en çok izlenen klip ünvanlarını almayı başardı.

2020 yılında son single çalışması Bilmiyorum'u dinleyicileri ile paylaşan Levent Dörter, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Kıbrıs başta olmak üzere en çok tercih edilen performans sahnelerinde başta kendi şarkları olmak üzere geçmişten günümüze pop müziğin en sevilen şarkılarını seslendirmeye devam ediyor.

Dilan Çıtak'ın nişanlısı kimdir? Levent Dörter kimdir, nereli, kaç yaşında?

LEVENT DÖRTER ŞARKILARI

Albümleri

Aşka Saygımdan (2011) GNL
Hoşçakal (2014) GNL

EP'leri

Öpmek Lazım (2012) GNL

Single'ları

Hadi (2015) GNL
Ayrıla Ayrıla (2016) GNL
Bilmiyorum (2020) Poll Production

Dilan Çıtak'ın nişanlısı kimdir? Levent Dörter kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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