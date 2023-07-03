Dilan Polat yine yaptı yapacağını! Çalışanına öyle bir harçlık verdi ki... Ağızları açık bıraktı

Dilan ve Engin Polat çifti, güzellik merkezlerinin sahipleri olarak tanınan isimler arasında yer alıyor ve lüks yaşantılarıyla sık sık dikkat çekiyorlar. Son olarak bayramlaşma sırasında çiftin 500 Euro harçlık vermesi, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

DİLAN POLAT TEPKİ GÖRDÜ





Dilan Polat, güzellik merkezlerinde yaşanan olayları ve gösterişli yaşamını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Instagram'da 5.9 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat, eşiyle bayramlaşma anlarını da paylaştı.

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Ancak Engin Polat'ın eşine ve çocuklarına 500 Euro vermesi, birçok kullanıcı tarafından abartılı ve yanlış bir hareket olarak değerlendirildi. Kullanıcılar, "Buna bir ay çalışan var", "Bu yaşta çocuklara 500 Euro mu?" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdiler. Engin Polat'a yönelik eleştiriler de yapıldı.