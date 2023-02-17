Dilan Qela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilan Qela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilan Qela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilan Qela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilan Qela 7 Ağu 1998 tarihinde Neuchâtel şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilan Qela Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 7 yapmaktadır. Dilan Qela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dilan Qela'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dilan Qela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilan Qela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dilan Qela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilan Qela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Neuchâtel Xamax

7 Şubat 2020 yılında FC Bavois

30 Haziran 2020 yılında Neuchâtel Xamax

16 Temmuz 2020 yılında FC Bavois

Dilan Qela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilan Qela şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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